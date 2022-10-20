Президент Мадагаскара Анри Радзуэлина решил уволить главу МИД. Соответствующее решение лидера Мадагаскара агентству Reuters подтвердили два источника в канцелярии президента.

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Мадагаскар одна из немногих стран Африки, поддержавшая резолюцию ООН

Сообщается, что президент уволил главу МИД именно из-за голосования в Генассамблее ООН.

12 октября Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, осуждающей попытку России аннексировать оккупированные территории Украины.

Справка. В резолюции ООН говорится о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В конце сентября Россия аннексировала временно оккупированные территории Украины.

Резолюцию поддержали 143 страны из 193. Против резолюции высказались всего 5 стран. Воздержались – 35, из которых сразу 18 стран – это государства Африки.

Африка в неудобном дипломатическом положении

Агентство Reuters отмечает, что война России против Украины поставила многие страны Африки в неудобное дипломатическое положение. Многие из них имеют сложную историю отношений с Западом и важные экономические связи с Россией.

Именно поэтому многие африканские страны отказываются поддерживать Украину или Россию в таких голосованиях.

Кроме того, следует напомнить, что летом глава МИД России Сергей Лавров поехал в турне по Африке. Главной задачей приспешников Владимира Путина было убедить африканские страны в том, что Украина виновата в голоде.

Как известно, страны Африки зависимы от украинского зерна, экспорт которого в течение длительного времени был заблокирован Россией. Только в июле украинские порты удалось разблокировать благодаря "зерновому соглашению".

Осенью в Африку полетел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Первой страной, в которой побывал министр, стал Сенегал. Украинскому министру пришлось прервать свое турне из-за массовых обстрелов Украины со стороны России.

К сведению. Почему важна поездка Кулебы в Африку – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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