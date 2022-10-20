Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна вирішив звільнити очільника МЗС. Відповідне рішення лідера Мадагаскару агентству Reuters підтвердили два джерела у канцелярії президента.

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Мадагаскар одна з небагатьох країн Африки, яка підтримала резолюцію ООН

Повідомляється, що президент звільнив очільника МЗС саме через голосування в Генасамблеї ООН.

12 жовтня Генасамблея ООН підтримала проєкт резолюції, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території України.

Довідка. У резолюції ООН йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Наприкінці вересня Росія анексувала тимчасово окуповані території України.

Резолюцію підтримали 143 країни зі 193. Проти резолюції висловились всього 5 країн. Утримались – 35, з яких відразу 18 країн це держави Африки.

Африка у незручному дипломатичному становищі

Агентство Reuters зазначає, що війна Росії проти України поставила чимало країн Африки у незручне дипломатичне становище. Багато хто з них має складну історію відносин із Заходом та важливі економічні зв'язки з Росією.

Саме тому чимало африканських країн відмовляються підтримувати Україну або Росію в таких голосуваннях.

Крім того, слід пригадати, що влітку глава МЗС Росії Сергєй Лавров поїхав у турне Африкою. Головне завдання посіпаки Владіміра Путіна було переконати африканські країни в тому, що буцімто Україна винна у голоді.

Як відомо, країни Африки залежні від українського зерна, експорт якого тривай час був заблокований Росією. Тільки в липні українські порти вдалося розблокувати завдяки "зерновій угоді".

Восени в Африку полетів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Першою країною, у якій побував міністр, став Сенегал. Українському міністру довелося перервати своє турне через масові обстріли України з боку Росії.

До уваги. Чому важлива поїздка Кулеби до Африки – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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