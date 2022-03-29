Из-за российских мин: где в Украине запретили вылов рыбы и движение лодок

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух обратился к людям, которые занимаются рыболовством.

По его словам, есть соответствующее решение военной администрации, для того, чтобы сохранить человеческую жизнь.

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"Уже есть информация о возможном минировании водной глади со стороны оккупантов в верхнем и нижнем бьефе Днепровской электростанции, в Каховском водохранилище и реке Днепр", – сообщил Александр Старух.

Из-за этого приняли решение запретить движение маломерных судов, навигацию и вылов рыбы на определенный промежуток времени.

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