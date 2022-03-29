Из-за российских мин: где в Украине запретили вылов рыбы и движение лодок
29 марта 2022 , 22:06Читати новину українською
Источник:Александр Старух / Запорожская ОГА (ОВА)
Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух обратился к людям, которые занимаются рыболовством.
По его словам, есть соответствующее решение военной администрации, для того, чтобы сохранить человеческую жизнь.
Важно ВМС Румынии показали уничтожение российской мины, которую прибило к побережью страны
"Уже есть информация о возможном минировании водной глади со стороны оккупантов в верхнем и нижнем бьефе Днепровской электростанции, в Каховском водохранилище и реке Днепр", – сообщил Александр Старух.
Из-за этого приняли решение запретить движение маломерных судов, навигацию и вылов рыбы на определенный промежуток времени.
Достойно внимания – Что происходит в Черном море – Андрей Клименко: смотрите также