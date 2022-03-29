За його словами, є відповідне рішення військової адміністрації, для того, щоб зберегти людське життя.

Важливо ВМС Румунії показали знищення російської міни, яку прибило до узбережжя країни

"Вже є інформація про можливе мінування водної гладі з боку окупантів у верхньому та нижньому б'єфі Дніпровської електростанції, в Каховському водосховищі та річці Дніпро", – повідомив Олександр Старух.

Через це прийняли рішення заборонити рух маломірних суден, навігацію та вилов риби на певний проміжок часу.

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