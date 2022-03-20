Из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 ранены
20 марта 2022 , 23:58Читати новину українською
Источник:телеграм Павла Кириленка
Российские нелюди 20 марта в очередной раз обстреляли Донецкую область. Погибли 3 человека. Кроме того, еще 5 – пострадали.
Трагическое известие сообщил Павел Кириленко – председатель Донецкой ОГА. Он подчеркнул, что каждого преступника накажут.
Заметьте Кириленко назвал ужасные масштабы разрушений в Донецкой области от действий оккупантов
Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения,
– подчеркнул Кириленко.
Он также сообщил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Крымские подразделения морпехов врага потеряли до 90% людей: смотрите видео