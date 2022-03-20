Из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 ранены

20 марта 2022 , 23:58
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Источник:

телеграм Павла Кириленка

Российские нелюди 20 марта в очередной раз обстреляли Донецкую область. Погибли 3 человека. Кроме того, еще 5 – пострадали.

Трагическое известие сообщил Павел Кириленко – председатель Донецкой ОГА. Он подчеркнул, что каждого преступника накажут.

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Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения,
 – подчеркнул Кириленко.

Он также сообщил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Автор: Мар'яна Бекало