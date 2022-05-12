Из-за российского вторжения из Украины выехали уже более 6 миллионов человек, – ООН
Источник:УВКБ
С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехало около шести миллионов человек. Однако эта цифра может увеличиваться и дальше.
Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Большинство людей пересекают соседние страны, такие как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдова.
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Отмечается, что по состоянию на 11 мая территорию Украины покинули 6 029 705 граждан. Они выехали в:
- Польшу – более 3,2 миллиона;
- Румынию – около 900 тысяч;
- Венгрию – 583 тысячи;
- Молдову – более 459 тысяч;
- Словакию – почти 410 тысяч;
- Россию – более 785 тысяч;
- Беларусь – более 27 тысяч.
Больше всего уехало в марте
Со временем количество людей, спасающихся от войны за границей, существенно уменьшилось:
- в феврале за границу выехали почти 653,4 тысячи человек;
- в марте – чуть более 3,38 миллиона;
- в апреле – более 1,43 миллиона.
К слову, 8 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами. Они остались в стране, но покинули свои дома, переехав в более безопасные населенные пункты.
Большинство украинцев вернутся домой
Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев вернутся после войны.
Около 93 – 95% тех людей, которые выехали из-за войны, хотят вернуться,
– подчеркнул президент.
Все эти люди стремятся приехать на Родину, но глава государства подчеркнул, что делать это еще рано. Прежде всего женщинам и детям. Он указал, что ехать в Украину можно будет только в случае стабилизации ситуации.
Воссоединение семей состоится
- Подтвердил слова Владимира Зеленского и Денис Шмыгаль. Премьер-министр рассказал, что приедут назад женщины и дети, мужья и отцы которых сегодня воюют за Украину,
- Он добавил, что воссоединение семей должно состояться, но гражданам нужно подождать завершения войны или получить гарантии, что в их городах уже вполне безопасно.
- По словам главы правительства, миллион человек на позапрошлой неделе уже вернулись домой. Кроме того, поток людей, которые едут в Украину, начал превышать показатель оттока.
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