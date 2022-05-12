Из-за российского вторжения из Украины выехали уже более 6 миллионов человек, – ООН

С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехало около шести миллионов человек. Однако эта цифра может увеличиваться и дальше.

Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Большинство людей пересекают соседние страны, такие как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдова.

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Отмечается, что по состоянию на 11 мая территорию Украины покинули 6 029 705 граждан. Они выехали в:

Польшу – более 3,2 миллиона;

Румынию – около 900 тысяч;

Венгрию – 583 тысячи;

Молдову – более 459 тысяч;

Словакию – почти 410 тысяч;

Россию – более 785 тысяч;

Беларусь – более 27 тысяч.

Больше всего уехало в марте

По данным УВКБ, 1 626 500 украинцев вернулись из-за границы в Украину.

Со временем количество людей, спасающихся от войны за границей, существенно уменьшилось:

в феврале за границу выехали почти 653,4 тысячи человек;

в марте – чуть более 3,38 миллиона;

в апреле – более 1,43 миллиона.

К слову, 8 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами. Они остались в стране, но покинули свои дома, переехав в более безопасные населенные пункты.

Большинство украинцев вернутся домой

Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев вернутся после войны.

Около 93 – 95% тех людей, которые выехали из-за войны, хотят вернуться,

– подчеркнул президент.

Все эти люди стремятся приехать на Родину, но глава государства подчеркнул, что делать это еще рано. Прежде всего женщинам и детям. Он указал, что ехать в Украину можно будет только в случае стабилизации ситуации.

Воссоединение семей состоится

Подтвердил слова Владимира Зеленского и Денис Шмыгаль. Премьер-министр рассказал, что приедут назад женщины и дети, мужья и отцы которых сегодня воюют за Украину,

Он добавил, что воссоединение семей должно состояться, но гражданам нужно подождать завершения войны или получить гарантии, что в их городах уже вполне безопасно.

По словам главы правительства, миллион человек на позапрошлой неделе уже вернулись домой. Кроме того, поток людей, которые едут в Украину, начал превышать показатель оттока.

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