Из-за санкций Россия отменила "мировое соглашение" с Японией о Южных Курилах

Россия очень обиделась на введение Японией санкций. Так что в Москве решили отказаться от мирных переговоров о статусе Южных Курил.

Как сообщает министерство иностранных дел государства-агрессора, Россию больше не интересует мирный договор по Южным Курилам. Причиной назвали "недружественную позицию Токио"

Ранее Япония призвала Индию занять более жесткую позицию из-за вторжения России в Украину

Ситуация связана с Украиной, – МИД России

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору из-за невозможности обсуждать подписание основного документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны,

– объяснили в Москве.

Также Россия пошла на контрсанкции: Москва решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на Курилы. Настоящий договор был подписан еще в 1991 году. Отменили максимально облегченные посещения бывшими японскими жителями Южных Курил мест своих бывших домов.

Конечно, всю ответственность возложили на Японию

Россия блокирует продолжение статуса Японии как "партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу".

Традиционно для себя Россия обвинила Японию в "напряжении отношений". Мол, Токио умышленно сделал выбор в пользу антироссийского курса.

Тем временем Словения планирует вернуть своих дипломатов в Киев: