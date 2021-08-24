Из-за шантажа мигрантами: Литва требует от ЕС ввести санкции против Беларуси

Литва передала Евросоюзу новый санкционный список против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения касаются потока нелегальных мигрантов.

Санкции, которые предлагает Литва, должны затронуть отдельных людей и компании, причастные к нелегальной миграции. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Список отдали в ЕС

Санкционный список отправили в институты по внутренним делам Евросоюза.

Дипломат подчеркнул, что хотят донести всем, кто собирается использовать похожие способы: ничего из этого не выйдет. Литва будет давать ответ в виде санкций.

Обсуждение нашего предложения по санкциям планируется после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул,

– сказал Ландсбергис.

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