На Львовщине из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Во Львове и области 21 февраля сильный ветер. Поэтому объявили штормовое предупреждение и 2 уровень опасности.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что над возобновлением подачи электричества работают энергетики. Спасатели призвали жителей быть внимательными, не подходить к месту обрыва провода линии электропередачи, пишет 24 Канал.

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Что известно о непогоде во Львовской области

Львовский региональный центр гидрометеорологии Украины заявил, что по всей территории области и во Львове до конца суток 21 февраля сильный западный ветер – 25 – 28 метров в секунду. Объявили о 2 уровне опасности, то есть оранжевом.

Спасатели Львовской области призвали граждан соблюдать правила безопасности, проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице. В случае опасности – звонить в ГСЧС на 101.

Более 50 населенных пунктов области без света

Из-за сильного ветра во Львовской области (21 февраля – 24 Канал) 17 линий электропередач аварийно отключены,

– заявил Максим Козицкий.

По его данным, из-за этого 57 населенных пунктов обесточены. Из них:

27 – полностью;

30 – частично.

Больше всего – на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.

Глава Львовской ОВА заявил, что над восстановлением питания работают 94 работника "Львовоблэнерго", которые привлекли 33 единицы техники.

Людям, которые увидели поврежденные электросети, следует звонить по номерам:

0800301568 (круглосуточно, бесплатно);

0673331568;

0504601568;

0931701568;

0322907568.

Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи ближе чем на 8 метров, поскольку можно получить смертельный удар током,

– призвал людей Козицкий.

Он объяснил, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом". Также следует позаботиться, чтобы к приезду бригады "Львовоблэнерго" к месту обрыва провода никто не подходил.

Синоптики прогнозируют непогоду в Украине

В Укргидрометцентре заявили, что 21 февраля в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками. В восточных и северо-восточных областях – мокрый снег.

Более того, по всей Украине прогнозировали дождь. Исключение – только Запад и крайний Юг.

Что касается ветра, то 21 февраля шквалы прогнозировали почти по всей стране. Синоптики объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.

В Укргидрометцентре предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению: