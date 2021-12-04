Из-за сильного ветра и мокрого снега более 100 городов и сел без света
Источник:ГСЧС
Мощный ветер и мокрый снег доставили украинцам хлопот. Утром 4 декабря без света остаются жители 130 городов и сел.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что обесточены населенные пункты в двух областях.
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Жители более 100 городов и сел без света
По состоянию на 7:00 4 декабря в результате ухудшения погодных условий, а именно сильных порывов ветра и мокрого снега обесточены 130 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
Без света остаются населенные пункты
- во Львовской области – 118,
- в Ивано-Франковской – 12.
К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего использования обеспечен.
Предупреждение об опасности в связи с погодой
Синоптики призывают украинцев 4 декабря быть осторожными из-за гололеда на дорогах. Небезопасно будет в западных и северных областях.
Кроме того, людей предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах. Спасатели просят отказаться от походов в горы.
Прогноз погоды на 4 декабря.
В западных, северных и центральных регионах будет солнечная погода, осадков не ожидается. Днем воздух в среднем прогреется до 0...-2 градусов.
В восточных и южных областях прогнозируется дожди. Столбики термометров там поднимутся от +3 до +7 градусов. В Крыму будет еще теплее – до +14 градусов.
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