Из-за смертельного ДТП: ГБР сообщило о подозрении полицейскому из Черниговщины
Источник:ГБР
Следователи ГБР Киева сообщили о подозрении полицейскому старшему инспектору Менского отдела полиции в Черниговской области. Мужчине инкриминируют совершение смертельного ДТП.
Пресс-служба ГБР сообщила, что в августе 2021 года правоохранитель в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль. Вместе с товарищем они возвращались домой после празднования Дня города.
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ДТП произошло вблизи села рогожки Крюковского района. По данным следствия, правоохранитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Товарищ полицейского сидел на переднем сиденье. От многочисленных травм мужчина ушел из жизни. Милиционера, который находился за рулем, госпитализировали в Черниговскую городскую больницу. Тест показал, что в его крови было 1,17 промилле алкоголя.
Милиционера уволили из полиции. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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