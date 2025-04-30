Без овощей, книг и новой одежды: что уже очень скоро ждет американцев

В известной сцене из популярного американского телесериала "Наследники" проницательный патриарх семейной медиаимперии был в ярости, узнав, что никто из его детей не знает, сколько стоит молоко. Он понимает, что такой разрыв между теми, кто принимает решения, и обычными людьми является рецептом неудачного лидерства. Теперь та же напряженность разворачивается не на экранах, а в Белом доме.

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Трамп заботится только о миллионерах

Президент США Дональд Трамп ввел самые высокие и самые масштабные тарифы в современной истории. Якобы в ответ на национальную "чрезвычайную ситуацию", эти налоги на импорт имеют целью повысить цены на иностранные товары, пока отечественное производство не станет конкурентоспособным, – несмотря на значительно более высокие затраты на рабочую силу в США.

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Хотя многие согласны с тем, что США должны сохранить мощности для производства определенных стратегически важных товаров, такие широкие тарифы, вероятно, значительно повысят потребительские цены. Сейчас многие импортеры и розничные торговцы могут избегать повышения цен в надежде, что тарифы отменят. Но если они останутся в силе, это изменится.

Белый дом, кажется, не беспокоит эта перспектива. По словам министра финансов США Скотта Бессента, "доступ к дешевым товарам не является сутью американской мечты". Или, как сказал сам Трамп: "Ну, возможно, у детей будет две куклы вместо 30, знаете? И, возможно, две куклы будут стоить на пару долларов больше, чем обычно".

Эти пренебрежительные замечания относительно последствий для американских потребителей резко контрастируют с внимательной реакцией администрации на финансовые рынки в прошлом месяце. Когда рынок облигаций пошатнулся, а магнаты с Уолл-стрит жаловались, Трамп дал большинству стран отсрочку по самым высоким тарифам.

Трамп и его советники одновременно преуменьшают и искажают реальные экономические трудности, которые могут вызвать высокие тарифы. Большинство американцев уже едва сводят концы с концами. Доход до налогообложения, необходимый для среднестатистической семьи из двух взрослых и двух детей для покрытия основных потребностей (жилье, уход за детьми, питание, транспорт, расходы на образование, одежда, средства личной гигиены), составил 106 903 доллара в 2024 году. Однако:

около 60% домохозяйств зарабатывают менее 100 000 долларов в год,

50% – менее 86 000 долларов,

а около 14% – менее 25 000 долларов.

Даже если один из родителей уволится с работы, чтобы сэкономить на уходе за детьми, единственному кормильцу надо будет зарабатывать 85 074 доллара.

Кстати, к "базовым потребностям" не относятся питание вне дома, досуг, отпуска, сбережения, пенсия и другие долгосрочные финансовые инвестиции. Это "роскошь", которая требует еще больше денег.

Неудивительно, что значительная часть товаров первой необходимости импортируется.

Около 59% свежих фруктов и овощей, потребляемых в США (в частности 90% бананов и 70% помидоров), импортируются, как и 25% апельсинового сока.

Детям регулярно нужна новая одежда и обувь, более 95% которых импортируются.

То же касается школьных принадлежностей: две трети всех карандашей, продаваемых в США, импортируются, как и многие книги и бумага, которая используется для печати книг внутри страны.

Личные вещи для взрослых также подорожают. Например, почти все лезвия для бритья в США импортируются.

Богатому Трампу не понять обычных американцев

Повышение цен из-за тарифов усложнит жизнь американских семей бесчисленными способами, которые выходят за рамки "кукол". Американские дети будут есть меньше свежей пищи, будут носить меньше новой одежды и будут иметь меньше книг, ручек и бумаги, чтобы учиться читать и писать.

Конечно, отсутствие эмпатии со стороны администрации Трампа не удивляет. Ни один из ведущих экономических политиков Америки не задумывался о цене на еду, книги, одежду или молоко в течение длительного времени. Сам Трамп унаследовал 413 миллионов долларов, а его главные экономические советники являются чрезвычайно богатыми финансистами. По сообщениям, состояние Бессента оценивается в более 521 миллион долларов, а министра торговли Говарда Лутника – в более чем 2 миллиарда долларов.

Даже когда администрация признает проблемы, вызванные тарифами, это отражает взгляды промышленности, а не потребителей. Трамп исключил смартфоны, компьютеры и другую электронику, поскольку руководители крупных технологических компаний выразили возражения.

Однако он мало упомянул об американских домохозяйствах, которые полагаются на доступные импортные ноутбуки и планшеты для работы и учебы. Если на эти товары будут введены тарифы, ключевые технологии станут недоступными для многих американцев.

Все это не означает, что успешные бизнесмены не должны работать в правительстве. Есть много преимуществ в том, чтобы иметь политиков с реальным опытом, которые знают внутренние механизмы финансовых рынков. Но это не должно быть в ущерб простым людям. Американцам нужны лидеры, которые знают, сколько стоят предметы первой необходимости, и понимают, что означают более высокие цены для их повседневной жизни. Ведя переговоры с торговыми партнерами, Трамп и его команда должны помнить об этих американцах.