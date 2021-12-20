Из-за угрозы из России: Госдеп рекомендует американцам не ехать в Украину

В Госдепартаменте США рекомендуют американцам ограничить поездки в Украину по нескольким причинам. Одной из них есть угроза наступления со стороны России.

Как заявили в ведомстве, граждане США должны знать, что Россия планирует серьезные военные действия на территории Украины. В то же время, еще одной причиной является угроза заболеваемости COVID-19.

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"Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки из-за увеличения угроз со стороны России", – говорится в сообщении.

В Госдепе также напомнили о непредсказуемости ситуации вдоль украинской границы с оккупированными территориями Крыма и Донбасса.

Россия продолжает наращивать войска возле границы Украины даже после разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. В настоящее время там находятся более 100 тысяч военных.

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Войска России на границе Украины: последние новости

Исследователи выяснили, что Россия продолжает наращивать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные спутников и информация в соцсетях.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что в случае открытого вторжения России на территорию Украины потери россиян будут в разы больше, чем в 2014 году.

Делегация Конгресса США посетила Киев и обсудила с украинской стороной российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее.

Следует заметить, что, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

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