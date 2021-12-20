Из-за угрозы из России: Госдеп рекомендует американцам не ехать в Украину
Источник:Госдеп США
В Госдепартаменте США рекомендуют американцам ограничить поездки в Украину по нескольким причинам. Одной из них есть угроза наступления со стороны России.
Как заявили в ведомстве, граждане США должны знать, что Россия планирует серьезные военные действия на территории Украины. В то же время, еще одной причиной является угроза заболеваемости COVID-19.
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"Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки из-за увеличения угроз со стороны России", – говорится в сообщении.
В Госдепе также напомнили о непредсказуемости ситуации вдоль украинской границы с оккупированными территориями Крыма и Донбасса.Обратите внимание! Россия продолжает наращивать войска возле границы Украины даже после разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. В настоящее время там находятся более 100 тысяч военных.
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