Из-за угрозы мигрантов на границе: депутаты заслушают Монастырского в Раде
15 ноября 2021 , 14:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада в пятницу, 19 ноября, заслушает отчеты представителей правительства. Их темой будет состояние охраны границы с Беларусью на фоне ситуации с мигрантами.
Соответствующее предложение во время согласительного совета озвучил спикер Руслан Стефанчук. Участники поддержали идею.
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На часе вопросов к правительству заслушают министра Дениса Монастырского, который как раз будет выступать по вопросам, связанных с неприкосновенностью украинско-белорусской границы,
– заявил Стефанчук.
Украина укрепляет границу с Беларусью
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне сформировавшегося кризиса Украина занимается укреплением границы с Беларусью.
- Свои действия наше государство координирует с Польшей и Литвой. Задачей трех стран является решать миграционный кризис.
- Кулеба отметил, что "сегодня мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра".
- Министр призвал готовиться к любым сценариям.
- Кулеба убежден: ни Польша, ни Украина не являются точкой назначения для мигрантов. Это лишь транзитный путь дальше в ЕС.