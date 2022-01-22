Из-за угрозы войны: Британия обновила рекомендации для въезда в Украину

Министерство иностранных дел Великобритании изменило рекомендации по посещению Украины для своих граждан. Так, британцам советуют отказаться от неважных поездок.

В Украине британцам советуют быть готовыми быстро изменить свои планы

МИД рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Донецкую и Луганскую области. Не рекомендуют посещать и временно оккупированный Крым.

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Другую часть территории Украины в ведомстве советуют посещать исключительно в случае "важной необходимости".

Возобновление военных действий в любой точке Украины значительно ограничит возможности посольства Великобритании в Киеве по оказанию консульской поддержки,

– отметило министерство.

Британцев призывают зарегистрировать свое присутствие в Украине, а перед поездкой ознакомиться с действующими ограничениями и требованиями на въезд.

Кроме того, при посещении Украины британцам рекомендуют сохранять бдительность и быть готовыми "быстро изменить свои планы".



В какие регионы Украины не рекомендуют ездить британцами / Карта МИД Великобритании

Россия может напасть на Украину: последние новости

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может попытаться оккупировать Харьков под предлогом "защиты русскоязычного населения". Это, по его словам, станет началом крупномасштабной войны.

Несмотря на российскую угрозу Министерство обороны Германии заявило, что не предоставит Украине оружие. Потому что это, мол, "не будет полезно".

В "Слуге народа" успокоили, что сейчас для украинцев нет необходимости собирать "тревожный чемоданчик".

В то же время СМИ сообщают, что США и Германия планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева из-за угрозы войны.

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