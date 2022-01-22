Из-за угрозы войны: Британия обновила рекомендации для въезда в Украину

22 января 2022 , 21:18
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Источник:

МИД Великобритании

Министерство иностранных дел Великобритании изменило рекомендации по посещению Украины для своих граждан. Так, британцам советуют отказаться от неважных поездок.

В Украине британцам советуют быть готовыми быстро изменить свои планы

МИД рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Донецкую и Луганскую области. Не рекомендуют посещать и временно оккупированный Крым.

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Другую часть территории Украины в ведомстве советуют посещать исключительно в случае "важной необходимости".

Возобновление военных действий в любой точке Украины значительно ограничит возможности посольства Великобритании в Киеве по оказанию консульской поддержки,
– отметило министерство.

Британцев призывают зарегистрировать свое присутствие в Украине, а перед поездкой ознакомиться с действующими ограничениями и требованиями на въезд.

Кроме того, при посещении Украины британцам рекомендуют сохранять бдительность и быть готовыми "быстро изменить свои планы".


В какие регионы Украины не рекомендуют ездить британцами / Карта МИД Великобритании

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Автор: Софія Мінджоса