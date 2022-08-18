путин на ЗАЭС ставит под угрозу существование мира, он должен быть ликвидирован, – Давидюк

россия использует захваченную Запорожскую ЗАЭС как инструмент для ядерного шантажа всего мира. Лидеры мировых государств должны жестко отреагировать на ситуацию, чтобы обуздать владимира путина.

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, то, что генеральный директор МАГАТЭ подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую АЭС , свидетельствует о максимальном уровне напряжения.

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Давидюк отметил, что ситуация на ЗАЭС, которую спровоцировал путин, угрожает мировой безопасности.

За создание такого прецедента пути должны быть зачищены западными спецслужбами. За то, что он (путин – 24 канал) ставит под угрозу существование мира, он должен быть ликвидирован,

– подчеркнул политолог.

"Бункеров на всех не хватит"

По его словам, украинцы, пережившие взрыв на Чернобыльской АЭС, как никто понимают всю опасность ядерного оружия. Россия кичится возможностью применить ядерную бомбу.

россияне не понимают последствий. Они думают, что все укроются в бункерах. Друзья, да вас 140 миллионов. Бункеров на всех не хватит,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что в случае начала ядерной войны кремлевский диктатор будет прежде всего заботиться о собственной безопасности.

"Путин сам спрячется в бункере и даже кабаеву не заберет. Возможно, еще 1 или 2 олигархов прихватит с собой", - отметил политолог.

Время для сложных решений

Давидюк подчеркнул, что путин – это террорист, который сначала угрожал миру применением ядерного оружия, а теперь использует в качестве инструмента для манипуляций Запорожскую АЭС.

Поэтому, по словам политолога, мировые лидеры не должны укрываться от решения проблемы.

Пора принимать сложные решения. Мир должен вернуться к жестким разговорам. Надо усадить путина за стол переговоров – или пулю в лоб. Думаю, оба эти сценария приемлемы,

– подчеркнул он.

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