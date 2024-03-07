Уничтожение "Сергея Котова": в командовании флота России отвечают на очень неудобные вопросы
В Военно-морских силах ВСУ рассказали, что после ликвидации российского корабля "Сергей Котов" ситуация в Черном и Азовском море стабильная. Ведь враг всегда после подобных инцидентов анализирует ситуацию, разбирается.
Представитель Воздушных сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что Россия уже третьи сутки не выводит корабли в Черное море. По его словам, после уничтожения "Сергея Котова" там ситуация стабильная, пишет 24 Канал.
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Что рассказали в Военно-морских силах ВСУ о ситуации в Черном море
Всегда после подобных инцидентов, как произошло с очередным патрульным кораблем Черноморского флота, они анализируют ситуацию, разбираются в ней. Сейчас, скорее всего, кто-то из состава командования Черноморского флота России отвечает на очень неудобные вопросы. Поэтому, в принципе сейчас можно сказать об относительном затишье в акватории Черного моря,
– заявил Плетенчук.
По его словам, обычно затишье россиян длится несколько суток.
Спикер объяснил, что оккупанты после анализа ситуации понимают, что выбора особого у них нет – все равно они вынуждены выполнять задачи.
Россия потеряла "Сергея Котова": основное
- В ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский патрульный корабль "Сергей Котов". Операцию осуществило спецподразделение разведки Group 13 вместе с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Минцифры.
- На борту корабля должен был быть вражеский вертолет, который, вероятно, пошел на дно вместе с кораблем. Только само судно стоит ориентировочно 65 миллионов долларов, а оккупанты в перехвате говорили, что на борту было и оружие.
- В разведке объясняли, что россияне, вероятно, проводили эвакуацию. В ГУР есть данные о 7 погибших, 6 раненых и 52 спасенных оккупантах, которые были на борту.