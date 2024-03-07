Уничтожение "Сергея Котова": в командовании флота России отвечают на очень неудобные вопросы

В Военно-морских силах ВСУ рассказали, что после ликвидации российского корабля "Сергей Котов" ситуация в Черном и Азовском море стабильная. Ведь враг всегда после подобных инцидентов анализирует ситуацию, разбирается.

Представитель Воздушных сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что Россия уже третьи сутки не выводит корабли в Черное море. По его словам, после уничтожения "Сергея Котова" там ситуация стабильная, пишет 24 Канал.

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Что рассказали в Военно-морских силах ВСУ о ситуации в Черном море

Всегда после подобных инцидентов, как произошло с очередным патрульным кораблем Черноморского флота, они анализируют ситуацию, разбираются в ней. Сейчас, скорее всего, кто-то из состава командования Черноморского флота России отвечает на очень неудобные вопросы. Поэтому, в принципе сейчас можно сказать об относительном затишье в акватории Черного моря,

– заявил Плетенчук.

По его словам, обычно затишье россиян длится несколько суток.

Спикер объяснил, что оккупанты после анализа ситуации понимают, что выбора особого у них нет – все равно они вынуждены выполнять задачи.

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