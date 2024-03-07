Речник Повітряних сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що Росія вже третю добу не виводить кораблі в Чорне море. За його словами, після знищення "Сергія Котова" там ситуація стабільна, пише 24 Канал.
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Що розповіли у Військово-морських силах ЗСУ про ситуацію в Чорному морі
Завжди після подібних інцидентів, як стався з черговим патрульним кораблем Чорноморського флоту, вони аналізують ситуацію, розбираються в ній. Зараз, скоріше за все, хтось зі складу командування Чорноморського флоту Росії відповідає на дуже незручні питання. Тому, в принципі нині можна сказати про відносне затишшя в акваторії Чорного моря,
– заявив Плетенчук.
За його словами, зазвичай затишшя росіян триває декілька діб.
Речник пояснив, що окупанти після аналізу ситуації розуміють, що вибору особливого в них немає – однаково вони вимушені виконувати завдання.
Росія втратила "Сергія Котова": основне
- В ніч проти 5 березня українські морські дрони Magura V5 атакували російський патрульний корабель "Сергій Котов". Операцію здійснив спецпідрозділ розвідки Group 13 разом з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Мінцифри.
- На борту корабля мав бути ворожий гелікоптер, який, ймовірно, пішов на дно разом з кораблем. Тільки саме судно коштує орієнтовно 65 мільйонів доларів, а окупанти у перехопленні казали, що на борту була й зброя.
- У розвідці пояснювали, що росіяни, ймовірно, проводили евакуацію. В ГУР є дані про 7 загиблих, 6 поранених та 52 врятованих окупантів, що були на борту.