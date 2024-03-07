Речник Повітряних сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що Росія вже третю добу не виводить кораблі в Чорне море. За його словами, після знищення "Сергія Котова" там ситуація стабільна, пише 24 Канал.

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Завжди після подібних інцидентів, як стався з черговим патрульним кораблем Чорноморського флоту, вони аналізують ситуацію, розбираються в ній. Зараз, скоріше за все, хтось зі складу командування Чорноморського флоту Росії відповідає на дуже незручні питання. Тому, в принципі нині можна сказати про відносне затишшя в акваторії Чорного моря,

– заявив Плетенчук.

За його словами, зазвичай затишшя росіян триває декілька діб.

Речник пояснив, що окупанти після аналізу ситуації розуміють, що вибору особливого в них немає – однаково вони вимушені виконувати завдання.

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