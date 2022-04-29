Из-за войны: в этом году Шольц может уйти в отставку, а Меркель вернуться к власти
29 апреля 2022 , 13:17Читати новину українською
Политологи предполагают, что канцлер Германии Олаф Шольц уже в 2022 году может уйти в отставку.
Его предшественница Ангела Меркель и ее партия может вернуться к власти. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.
Внимание Нет никакого оправдания, – Меркель о войне России против Украины
По его словам, это все из-за войны России против Украины.
Шольц в этом году вообще может уйти в отставку. И после того, когда Меркель имела самый длинный срок у власти, то у Шольца будет самый короткий,
– считает политолог.
Он подчеркнул, что в политических кругах уже продолжаются определенные обсуждения. Об этом заявляют и иностранные политические эксперты.
Германия о войне России против Украины
- Отметим, что Германия сейчас будто прошла полную реинкарнацию в отношении к России: 26 апреля она согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение.
- А уже 29 апреля также стало известно, что ФРГ поддержал де-SWIFT "Сбербанк" и постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций.