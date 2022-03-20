Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли уже 115 детей

20 марта 2022 , 08:35
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Источник:

Офис генпрокурора

В Офисе Генпрокурора сообщили, что из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли уже 115 детей. Еще 140 – ранены.

Больше всего пострадавших – в Киевской области. Там в результате бесчеловечных действий российских оккупантов травмировались 58 детей.

Заметьте Ночью из-за обстрела оккупантов в Харькове погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик

По данным Офиса генпрокурора:

  • в Харьковской области пострадали 36 детей;
  • в Донецкой – 29 детей;
  • в Черниговской – 30 детей;
  • в Николаевской – 22 детей;
  • в Житомирской – 15 детей;
  • в Сумской – 14 детей;
  • в Херсонской – 14 детей.

Детали о гибели детей

Зверство российских оккупантов не имеет предела. В Офисе генпрокурора раскрыли детали гибели детей.

Враг 19 марта обстрелял Рубежное. Из-под завалов жилого дома спасатели достали двоих детей. Спасти их не удалось.

Также оккупанты 19 марта обстреляли Харьков. Погиб 9-летний мальчик.


Преступления России / Офис генпрокурора

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Автор: Мар'яна Бекало