Из-за вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных попали в больницу
Источник:штаб ООС
Российские наемники продолжают цинично нарушать договоренности о "тишине" на Донбассе. 28 октября они 7 раз открывали огонь и ранили двух наших защитников.
Воинам оказали домедицинскую помощь, а затем эвакуировали в госпиталь. В настоящее время оба находятся в состоянии средней тяжести.
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Ситуация на Донбассе 28 октября
Оккупанты 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, 4 из них – они использовали запрещенное вооружение.
- Возле Луганского боевики били из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В направлении Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра.
- Из такого же оружия российские наемники обстреляли украинские позиции у Красногоровки.
- Возле Новозвановки оккупанты применили минометы калибра 120 миллиметров.
- Недалеко от Троицкого вели огонь из стрелкового оружия.
- В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение,
– отметили в штабе Операции Объединенных сил.
Там добавили, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.Обратите внимание! 27 октября русские наемники обстреляли населенные пункты Кряковка и Трехизбенко. От вражеского огня пострадали жилища селян. Также взрывы снарядов вызвали пожар. К счастью, никто из мирных жителей повреждений не получил.