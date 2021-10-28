Из-за вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных попали в больницу

Российские наемники продолжают цинично нарушать договоренности о "тишине" на Донбассе. 28 октября они 7 раз открывали огонь и ранили двух наших защитников.

Воинам оказали домедицинскую помощь, а затем эвакуировали в госпиталь. В настоящее время оба находятся в состоянии средней тяжести.

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Ситуация на Донбассе 28 октября

Оккупанты 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, 4 из них – они использовали запрещенное вооружение.

Возле Луганского боевики били из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра.

Из такого же оружия российские наемники обстреляли украинские позиции у Красногоровки.

Возле Новозвановки оккупанты применили минометы калибра 120 миллиметров.

Недалеко от Троицкого вели огонь из стрелкового оружия.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение,

– отметили в штабе Операции Объединенных сил.

Там добавили, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.