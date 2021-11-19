Из-за вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Российские наемники 19 ноября убили на Донбассе нашего защитника. Известно, что воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

Российские наемники в очередной раз нарушили "тишину"

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Только так они заставили противника прекратить стрелять.

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В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью,

– подчеркнули в штабе ООС.

Заметим, с начала суток 19 ноября боевики 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе.

Где было горячо:

неподалеку от Марьинки оккупанты вели огонь дважды. Они применяли артиллерию калибра 122 миллиметров и минометы калибра 82 миллиметра;

возле Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 миллиметра;

в районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – отметили военные.

Последние потери на Донбассе