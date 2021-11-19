Из-за вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
19 ноября 2021 , 12:15Читати новину українською
Источник:штаб ООС
Российские наемники 19 ноября убили на Донбассе нашего защитника. Известно, что воин получил ранения, несовместимые с жизнью.
Российские наемники в очередной раз нарушили "тишину"
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Только так они заставили противника прекратить стрелять.
Рекомендуем Российские войска у границ Украины: от вторжения Путина могут сдержать два момента
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью,
– подчеркнули в штабе ООС.
Заметим, с начала суток 19 ноября боевики 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе.
Где было горячо:
- неподалеку от Марьинки оккупанты вели огонь дважды. Они применяли артиллерию калибра 122 миллиметров и минометы калибра 82 миллиметра;
- возле Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 миллиметра;
- в районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.
"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – отметили военные.
Последние потери на Донбассе
- 13 ноября в зоне ООС погибли двое украинских десантников. Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев подорвались на неизвестном вражеском устройстве.
- 7 ноября осколочное ранение от вражеской мины получил Виталий Павлысько из Яворова Львовской области. Военный погиб на позициях ВСУ возле Новозвановки.