Взрыв на шахте в Донецкой области: один пострадавший погиб
Источник:Интерфакс-Украина
На шахте в поселке Удачное Покровского района Донецкой области 31 июля произошел взрыв. В результате трагедии погиб один работник.
Взрыв произошел рано утром на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров. Об этом заявила группа "Метинвест", которая контролирует шахту.
Что известно о погибшем
От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, которые были в шахте на момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказали необходимую помощь,
– говорится в сообщении.
Всего в результате взрыва пострадали 10 человек:
- 4 работника шахтоуправления,
- 6 работников подрядной организации.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Для расследования причин аварии компания создала комиссию. "Метинвест" подчеркнул, что оказывает поддержку семьям пострадавших.
Взрыв на шахте: детали
- По данным ГСЧС, взрыв прогремел в северном полевом конвейерном штреке.
- Всех пострадавших отвезли в больницу.
- Сейчас причины и обстоятельства трагедии устанавливают.
- Правоохранители проводят на шахте проверку и решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Что известно о шахтоуправлении "Покровское"
Это крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. Группа "Метинвест" в марте 2021 года установила контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское". В то же время миноритарием компания стала еще в 2018 году.