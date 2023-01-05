Взрывы в Энгельсе осложнили ракетные удары по Украине, – британская разведка

В конце прошлого года "хлопок" часто цвел на российских аэродромах, в частности в Энгельсе. В Министерстве обороны Британии отметили, что это усложнило для Кремля осуществление массированных ракетных атак по нашему государству.

После обстрелов авиабазы "Энгельс" 5 и 26 декабря Россия начала хоронить свои бомбардировщики. В частности, с помощью этих летательных аппаратов враждебное государство атаковало наши территории.

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Какая ситуация сейчас на российских аэродромах

Как отмечают британские разведчики, ссылаясь на секретаря СНБО Алексей Данилова, Россия передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE на Дальний Восток.

Россия, вероятно, ответила на эти инциденты (атаки на авиабазы – 24 канал) перемещением самолетов на аэродромы, которые находятся дальше от Украины,

– отметили в Лондоне.

В то же время, там заметили, что эти бомбардировщики все еще могут запускать крылатые ракеты с воздуха, поскольку оружие имеет радиус действия около 5 000 километров.

Хотя стоит сказать, что "распыленные" массированные атаки придадут дополнительную нагрузку на техническое обслуживание летательных аппаратов. По сути, дальнее размещение бомбардировщиков сократит летные часы. К тому же эти модели самолетов нельзя назвать новыми, что тоже не в пользу России.

Россияне готовятся к новым обстрелам

Украина официально не подтверждала атаки на российские авиабазы.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак констатировал, что Кремль уже не знает, на какое расстояние ему следует прятать истребители. Собственно, россияне прекрасно понимают, что "хлопка" на территориях их террористического государства с каждым месяцем будет все больше и к нему следует готовиться. Хотя вряд ли уже оккупантам что-нибудь поможет.