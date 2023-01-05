Після обстрілів авіабази "Енгельс" 5 та 26 грудня Росія почала ховати свої бомбардувальники. Зокрема, за допомогою цих літальних апаратів ворожа держава атакувала наші території.

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Яка ситуація зараз на російських аеродромах

Як зазначають британські розвідники, посилаючись на секретаря РНБО Олексій Данілова, Росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR і середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE на Далекий Схід.

Росія, ймовірно, відповіла на ці інциденти (атаки на авіабази – 24 канал) переміщенням літаків на аеродроми, які розташовані далі від України,

– наголосили в Лондоні.

Водночас там зауважили, що ці бомбардувальники все ще можуть запускати крилаті ракети з повітря, оскільки зброя має радіус дії близько 5 000 кілометрів.

Хоча варто сказати, що "розпорошені" масовані атаки додадуть додаткового навантаження на технічне обслуговування літальних апаратів. Власне, далеке розміщення бомбардувальників скоротить льотні години. До того ж ці моделі літаків не можна назвати новими, що також не на користь Росії.

Зверніть увагу! Україна офіційно не підтверджувала атаки на російські авіабази.

Росіяни готуються до нових обстрілів

Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак констатував, що Кремль вже не знає, на яку відстань йому слід ховати винищувачі. Власне, росіяни прекрасно розуміють, що "бавовни" на територіях їхньої терористичної держави з кожним місяцем ставатиме все більше та до неї слід готуватися. Хоча навряд уже окупантам щось допоможе.