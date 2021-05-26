Из-за закрытия авиасообщения с Беларусью вырос спрос на автобусы

26 мая 2021 , 15:11
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Источник:

телеграм-канал PavlovskyNews

В Украине с полуночи 26 мая 2021 года закрыли авиасообщение с Беларусью. Это сразу привело к росту спроса на автобусные перевозки.

Украинцы стали покупать билеты на автобусы в Беларусь

Билеты на автобусные рейсы в Минск из Киева и обратно на 26 мая уже раскуплены. На 27 мая еще несколько осталось. Относительно небольшой запас есть на 29 мая.

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В колл-центре одного из крупнейших национальных перевозчиков рассказали, что ранее они осуществляли в Беларусь 3 рейса в неделю. Однако с 28 мая автобусы будут курсировать ежедневно,
– говорится в сообщении.

Журналисты 24 канала решили поискать доступные билеты в Минск. Так, на 27 мая осталось только одно место в автобусе. Стоимость – 712 гривен. В то же время из Минска можно вернуться не раньше 28 мая за 674 гривны.

Закрытие авиасообщения с Беларусью

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Автор: Софія Мінджоса