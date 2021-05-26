Из-за закрытия авиасообщения с Беларусью вырос спрос на автобусы

В Украине с полуночи 26 мая 2021 года закрыли авиасообщение с Беларусью. Это сразу привело к росту спроса на автобусные перевозки.

Украинцы стали покупать билеты на автобусы в Беларусь

Билеты на автобусные рейсы в Минск из Киева и обратно на 26 мая уже раскуплены. На 27 мая еще несколько осталось. Относительно небольшой запас есть на 29 мая.

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В колл-центре одного из крупнейших национальных перевозчиков рассказали, что ранее они осуществляли в Беларусь 3 рейса в неделю. Однако с 28 мая автобусы будут курсировать ежедневно,

– говорится в сообщении.

Журналисты 24 канала решили поискать доступные билеты в Минск. Так, на 27 мая осталось только одно место в автобусе. Стоимость – 712 гривен. В то же время из Минска можно вернуться не раньше 28 мая за 674 гривны.

Закрытие авиасообщения с Беларусью

Из-за дерзкой посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержания активиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, ряд государств приостановил авиасообщение с Беларусью.

Летать в воздушном пространстве государства отказались авиаперевозчики Латвии, Франции, Финляндии и других стран.

Закрытие авиасообщения Украины и Беларуси инициировал президент Владимир Зеленский. Все прямые рейсы отменили, а косвенные – будут обходить территорию Беларуси.

Европейский Союз запретил белорусским компаниям летать на свою территорию.

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