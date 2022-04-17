Из-за потопления "Москвы" люди в Крыму перестают доверять российским СМИ, – Генштаб

Информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва" получила огласку в оккупированном Крыму. Из-за этого местное население перестало доверять СМИ России.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил рассказали о том, как на оккупированном Россией Крымском полуострове реагируют на то, что флагман черноморского флота государства-агрессора пошел ко дну.

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Люди в Крыму перестают доверять росСМИ

Военные сообщили, что информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва" приобрела значительный общественный резонанс в оккупированном Крыму.

Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации,

– отметили в Генштабе.

Напомним, ранее Михаил Подоляк сообщил, что на территории оккупированной части Донбасса местное население перестает верить в миф о том, что Россия освободит их. Этому способствует то, что государство-агрессор проводит принудительную мобилизацию и бросает неподготовленных людей в бой против украинцев.

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