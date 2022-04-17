Из-за потопления "Москвы" люди в Крыму перестают доверять российским СМИ, – Генштаб
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва" получила огласку в оккупированном Крыму. Из-за этого местное население перестало доверять СМИ России.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил рассказали о том, как на оккупированном Россией Крымском полуострове реагируют на то, что флагман черноморского флота государства-агрессора пошел ко дну.
Читайте также "Перешел на новый уровень": ведущие 24 канала потролили Соловьева из-за потопленной "Москвы"
Люди в Крыму перестают доверять росСМИ
Военные сообщили, что информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва" приобрела значительный общественный резонанс в оккупированном Крыму.
Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации,
– отметили в Генштабе.
Напомним, ранее Михаил Подоляк сообщил, что на территории оккупированной части Донбасса местное население перестает верить в миф о том, что Россия освободит их. Этому способствует то, что государство-агрессор проводит принудительную мобилизацию и бросает неподготовленных людей в бой против украинцев.
Обратите внимание – Соловьев чуть не плачет из-за крейсера "Москва": смотрите видео