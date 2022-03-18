Из-за значительных потерь россияне не скоро смогут возобновить наступление на Киев и Полесье
Источник:фейсбук-страница Геншаба ВСУ
Попытки россиян возобновить наступление на Киев терпят крах. Оккупанты получают достойный отпор от украинских защитников и несут серьезные потери.
Об этом на фейсбук-странице Генштаба ВСУ сообщили в ночь на 18 марта. Там объяснили, какой сейчас ситуация на Полесском направлении.
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Враг понес серьезные потери
Активных наступательных действий враг там не проводил. Основные усилия захватчики сосредоточили на удержании занятых ранее рубежей. При этом, они готовились к возможному наступлению на Киев.
О новом наступлении пока не говорится
Впрочем, в ближайшей перспективе – это невозможно. Ведь морально-психологическое состояние оккупантов является низким. Все из-за потерь, нанесенных нашими защитниками и отсутствия опытных командиров подразделений тактического звена.
Подступы к Киеву – под надежной обороной
17 марта генерал-полковник Александр Сырский, командующий обороной Киева, проверил подступы к городу. В частности – ситуацию на юго-западе. Он подчеркнул, что россиянам не удастся пройти в столицу.
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