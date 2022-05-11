С ЗАЭС уволили 3 работников за участие в устроенной оккупантами акции "Бессмертный полк"

С Запорожской атомной электростанции уволили трех работников, которые участвовали 9 мая в пропагандистской акции "Бессмертный полк". Ее устроили российские оккупанты.

Увольнение работников ЗАЭС

В ведомстве отметили, что больше не будут сотрудничать с этими людьми, они могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Приказы об увольнении уже подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Также в Энергоатоме назвали их имена и должности:

Киселева Галина – работала врачом профилактория Запорожской АЭС,

Юрий Власов – работник того же профилактория,

Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета.

В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически боролся за победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но прежде всего из-за уважения к нашим предкам и памяти о них "Энергоатом" считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев,

– отметили в ведомстве.

Ситуация в Энергодаре

Накануне 9 мая в Энергодаре российские захватчики отбирали у местных жителей документы и обещали вернуть их на День Победы, чтобы создать искусственные очереди и выдать за парад и прокрутить на российских телеканалах.

3 мая оккупанты не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Тот должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", которое решили организовать 4 мая в Запорожье.

В конце апреля Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что специалисты из Росатома пытаются сбежать с ЗАЭС, потому что не понимают, что делать.

29 апреля мэра временно оккупированного Энергодара забрали в Запорожье, чтобы обеспечить лучшее и бесперебойное функционирование систем обеспечения.

27 апреля российские пропагандисты распространили фейк, что украинские беспилотники атаковали Энергодар. "Энергоатом" сообщает, что есть вероятность того, что таким образом враг пытается скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на Запорожской АЭС.

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