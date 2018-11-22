Из фракции "Оппозиционного блока" вышли трое нардепов

В четверг, 22 ноября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юрия Иоффе.

Об этом спикер парламента объявил во время утреннего заседания.

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Сообщаю о выходе народных депутатов Украины Бакулина Евгения Николаевича, Дунаева Сергея Владимировича и Иоффе Юрия Яковлевича из состава депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины 8-го созыва,

– сказал Парубий.

Напомним, 9 ноября оппозиционные политические силы с регионовским прошлым публично подписали соглашение об объединении и создании "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В тот же день нардеп Вадим Новинский заявил, что партия "Оппоблок" не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении. По его словам, Бойко это сделал как частное лицо.

16 ноября политсовет "Оппозиционной платформы" принял решение выдвинуть Бойко как единого кандидата на выборах президента Украины.

20 ноября Юрия Бойко и Сергея Левочкина официально исключили из фракции "Оппозиционный блок".