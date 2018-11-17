Политсила Рабиновича и Бойко определилась с единым кандидатом в президенты

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко стал единым кандидатом в президенты от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Об этом говорится на сайте партии "За жизнь".

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Отмечается, что совет "Оппозиционной платформы – За жизнь" единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

В партии также заявили, что "будут защищать интересы юго-восточной части Украины и русскоязычного населения".

Отметим, что политологи неоднократно сообщали, что Бойко может стать единым кандидатом от Кремля.

Рабинович и Бойко поиграли немного, кто сильнее и имеет более высокий рейтинг, но в Кремле сказали, что хватит. "Оппоблок" и "За жизнь" – колонизаторские партии и делают то, что скажут в метрополии, типичный пример управления партиями извне. Теперь это одно ОПГ. Жалкая попытка создать в воюющей стране партию поддержки агрессора. Хотя Рабиновичу это объединение не нужно. Ему и Медведчук не нужен. Но они на крючке в России, поэтому вынуждены делать все, что скажут кураторы,

– отметил директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

По словам политолога Александра Леонова, Путину нравится Юрий Бойко.

Рабинович играет на радикальном посткоммунистическом поле. Бойко ориентируется на более умеренный электорат бывших регионалов. И кто бы не стал с ним единым кандидатом, часть электората другого отойдет. Увеличение результата будет, но это не гарантирует такому кандидату выхода во второй тур,

– считает Александр Леонов.

Напомним, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь".



На заседании политсовета "Оппозиционного блока", которое состоялось в понедельник, 12 ноября, не были поддержаны инициативы сопредседателя партии Юрия Бойко о подписании соглашения с партией Вадима Рабиновича "За жизнь".