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      Політсила Рабіновича і Бойка визначилася з єдиним кандидатом у президенти

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      Рабінович і Бойко
      Рабінович і Бойко / Фото з вільних джерел

      Співголова фракції "Опозиційного блоку" у Верховній раді України Юрій Бойко став єдиним кандидатом в президенти від "Опозиційної платформи - За життя".

      Про це йдеться на сайті партії "За життя".

      Читайте також: Злиття колишніх регіоналів: хто буде єдиним кандидатом Кремля

      Зазаначається, що рада "Опозиційної платформи - За життя" одноголосно висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

      У партії також заявили, що "будуть захищати інтереси південно-східної частини України та російськомовного населення".

      Зазначимо, що політологи неодноразово повідомляли, що Бойко може стати єдиним кандидатом від Кремля.

      Рабінович і Бойко пограли трохи, хто сильніший і має вищий рейтинг, але в Кремлі сказали, що досить. "Опоблок" і "За життя" – колонізаторські партії і роблять те, що скажуть у метрополії, типовий приклад управління партіями ззовні. Тепер це одне ОЗГ. Жалюгідна спроба створити у воюючій країні партію підтримки агресора. Хоча Рабіновичу це об’єднання не потрібне. Йому і Медведчук не потрібен. Але вони на гачку в Росії, тому змушені робити все, що скажуть куратори,
      – наголосив директора аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      За словами політолога Олександра Леонова, Путіну до вподоби Юрій Бойко. 

      Рабінович грає на радикальному посткомуністичному полі. Бойко орієнтується на більш помірний електорат колишніх регіоналів. І хто б не став з них єдиним кандидатом, частина електорату іншого відійде. Збільшення результату буде, але це не гарантує такому кандидату виходу до другого туру,
      – вважає Олександр Леонов.

      Нагадаємо, 9 листопада співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційною платформи - За життя".

      На засіданні політради "Опозиційного блоку", яке відбулось в понеділок, 12 листопада, не були підтримані ініціативи співголови партії Юрія Бойка про підписання угоди з партією Вадима Рабіновича "За життя".
       

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Бойко Вадим Рабінович
      Джерело: 24 канал
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