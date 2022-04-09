Во избежание катастрофы: сотрудники ЧАЭС воровали топливо у оккупантов

Чтобы предотвратить выброс радиации, сотрудники Чернобыльской АЭС были вынуждены любым способом добывать топливо. Порой, его приходилось воровать у оккупантов.

Об этом персонал Чернобыльской АЭС, который фактически находился в плену российских войск 25 суток, рассказал в интервью BBC. Российская служба.

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На площадке царило постоянное напряжение

Как вспоминает инженер Валерий Семенов, сотрудникам ЧАЭС приходилось постоянно вести переговоры с оккупантами. Чтобы россияне не прекратили минимальное сотрудничество, приходилось идти на компромиссы и общаться так, чтобы не обидеть террористов. За неповиновение могли применить физическую силу.

Они хотели знать, как управлять объектом. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда с применением силы,

– отметил он в интервью.

Те три дня, когда станция была отключена от электричества, персонал изо всех сил пытался найти горючее для поддержки работы генератора – даже воровал его у российских военных.

Отсутствие электроэнергии могло привести к выбросу радиоактивных веществ и соответственно – к трагедии для человечества,

– объяснил Семенов.

Инженер добавил, что персоналу удалось обеспечить безопасность объекта, но они очень расстроились, что оккупанты забрали с собой 169 украинских гвардейцев. Где они сейчас неизвестно.

Кроме того, захватчики разворовали автоматизированную систему "Экоцентр" на ЧАЭС. Она контролировала радиационное состояние в реальном времени.

Известно, что оккупанты покинули ЧАЭС из-за облучений. В Чернобыле даже зафиксирована первая смерть российского военного в результате лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы, 73 – в тяжелом состоянии.

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