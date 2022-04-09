Про це персонал Чорнобильської АЕС, який фактично перебував у полоні російських військ 25 діб, розповів в інтерв'ю "BBC. Російська служба".

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На майданчику панувала постійна напруга

Як пригадує інженер Валерій Семенов, співробітникам ЧАЕС доводилося постійно вести переговори з окупантами. Щоб росіяни не припинили мінімальну співпрацю, доводилося йти на компроміси та спілкуватися так, аби не образити терористів. За непокору могли застосувати фізичну силу.

Вони хотіли знати, як керувати об'єктом. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді й із застосуванням сили,

– зазначив він в інтерв'ю.

Ті три дні, коли станція була відключена від електрики, персонал щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора – навіть крав його у російських військових.

Відсутність електроенергії могла призвести до викиду радіоактивних речовин і відповідно – до трагедії для людства,

– пояснив Семенов.

Інженер додав, що персоналу вдалося забезпечити безпеку об'єкта, але вони дуже засмутилися, що окупанти забрали з собою 169 українських гвардійців. Де вони зараз, невідомо.

Крім того, загарбники розікрали автоматизовану систему "Екоцентр" на ЧАЕС. Вона контролювала радіаційний стан в реальному часі.

Відомо, що окупанти покинули ЧАЕС через опромінення. У Чорнобилі навіть зафіксовано першу смерть російського військового внаслідок променевої хвороби. Ще 26 людей госпіталізовано, 73 – у тяжкому стані.

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