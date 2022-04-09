Мер Чорноморська Василь Гуляєв розповів про ситуацію з обстрілом міста станом на 08:45. Він попросив місцевих жителів не панікувати.

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Жертв обстрілу Чорноморська немає

Хочу сказати головну інформацію – жертв немає. Це попередні дані, ми все з'ясовуємо,

– заявив Гуляєв.

Він попросив людей не нагнітати ситуацію у соцмережах, адже у місті все спокійно. Місцями у будівлях з вікон посипалося скло.

Нагадаємо, у Чорноморську о 07:37 пролунала повітряна тривога. Вже через 10 хвилин мер міста повідомив, що пролунав вибух.

Зверніть увагу! Голова Одеської ОВА через обстріл вокзалу у Краматорську 8 квітня та загрози подальших атак на Одещину запровадив на території області комендантську годину – з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня. У цей період людям не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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