Мер Чорноморська Василь Гуляєв розповів про ситуацію з обстрілом міста станом на 08:45. Він попросив місцевих жителів не панікувати.
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Жертв обстрілу Чорноморська немає
Хочу сказати головну інформацію – жертв немає. Це попередні дані, ми все з'ясовуємо,
– заявив Гуляєв.
Він попросив людей не нагнітати ситуацію у соцмережах, адже у місті все спокійно. Місцями у будівлях з вікон посипалося скло.
Нагадаємо, у Чорноморську о 07:37 пролунала повітряна тривога. Вже через 10 хвилин мер міста повідомив, що пролунав вибух.
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