9 марта, 15:18
Хотел избежать мобилизации: украинца на легкомоторном самолете задержали в Румынии

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинец на легкомоторном самолете незаконно пересек границу с Румынией, чтобы избежать войны и мобилизации.
  • Против него открыли уголовное производство.

Украинец на легкомоторном самолете незаконно пересек границу с Румынией. После приземления за пределами Украины он позвонил в экстренную службу.

Об этом пишет Digi24.

Что грозит украинцу за перелет в Румынию?

Приземлился украинец в румынском уезде Сучава утром 8 марта. Он позвонил в экстренную службу и рассказал, что пересек границу самолетом.

На место происшествия прибыли румынские пограничники и полиция. Там они обнаружили 31-летнего украинца с легкомоторным воздушным судном.

Как пишет издание, мужчина объяснил, что покинул Украину из-за войны и мобилизации. Именно поэтому он обратился с просьбой предоставить ему временную защиту в Румынии.

Однако местные правоохранители открыли против него уголовное производство. Ему инкриминируют незаконное пересечение госграницы и управление самолетом без необходимых сертификационных документов. Украинских пограничников также проинформировали о происшествии.

Похожие случаи незаконного пересечения границы

  • В Ивано-Франковске женщина использовала поддельное медицинское заключение, чтобы вывезти сына за границу. Она признала вину в суде и получила год условного наказания.

  • В Госпогранслужбе рассказали, что на границе с Молдовой разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины. Он переоделся в бабушку. На него составили админпротокол.

  • Напомним, что выезд из Украины ограничен для мужчин призывного возраста. Однако для некоторых категорий есть исключения. В то же время большинство женщин может пересекать границу.