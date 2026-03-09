Хотел избежать мобилизации: украинца на легкомоторном самолете задержали в Румынии
- Украинец на легкомоторном самолете незаконно пересек границу с Румынией, чтобы избежать войны и мобилизации.
- Против него открыли уголовное производство.
Украинец на легкомоторном самолете незаконно пересек границу с Румынией. После приземления за пределами Украины он позвонил в экстренную службу.
Об этом пишет Digi24.
Что грозит украинцу за перелет в Румынию?
Приземлился украинец в румынском уезде Сучава утром 8 марта. Он позвонил в экстренную службу и рассказал, что пересек границу самолетом.
На место происшествия прибыли румынские пограничники и полиция. Там они обнаружили 31-летнего украинца с легкомоторным воздушным судном.
Как пишет издание, мужчина объяснил, что покинул Украину из-за войны и мобилизации. Именно поэтому он обратился с просьбой предоставить ему временную защиту в Румынии.
Однако местные правоохранители открыли против него уголовное производство. Ему инкриминируют незаконное пересечение госграницы и управление самолетом без необходимых сертификационных документов. Украинских пограничников также проинформировали о происшествии.
Похожие случаи незаконного пересечения границы
В Ивано-Франковске женщина использовала поддельное медицинское заключение, чтобы вывезти сына за границу. Она признала вину в суде и получила год условного наказания.
В Госпогранслужбе рассказали, что на границе с Молдовой разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины. Он переоделся в бабушку. На него составили админпротокол.
Напомним, что выезд из Украины ограничен для мужчин призывного возраста. Однако для некоторых категорий есть исключения. В то же время большинство женщин может пересекать границу.