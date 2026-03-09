Хотел избежать мобилизации: украинца на легкомоторном самолете задержали в Румынии

Украинец на легкомоторном самолете незаконно пересек границу с Румынией. После приземления за пределами Украины он позвонил в экстренную службу.

Об этом пишет Digi24.

Смотрите также Притворилась больной, чтобы вывезти сына в ЕС: во Франковске осудили мать

Что грозит украинцу за перелет в Румынию?

Приземлился украинец в румынском уезде Сучава утром 8 марта. Он позвонил в экстренную службу и рассказал, что пересек границу самолетом.

На место происшествия прибыли румынские пограничники и полиция. Там они обнаружили 31-летнего украинца с легкомоторным воздушным судном.

Как пишет издание, мужчина объяснил, что покинул Украину из-за войны и мобилизации. Именно поэтому он обратился с просьбой предоставить ему временную защиту в Румынии.

Однако местные правоохранители открыли против него уголовное производство. Ему инкриминируют незаконное пересечение госграницы и управление самолетом без необходимых сертификационных документов. Украинских пограничников также проинформировали о происшествии.

Похожие случаи незаконного пересечения границы