Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

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Избиение несовершеннолетней девушки на Оболони

Указывается, что под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева в суд направлены ходатайства о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам 15-ти и 11-ти лет, которые били по лицу 14-летнюю знакомую.

В прокуратуре указали, что видео избиения несовершеннолетней девушки было опубликовано в соцсетях вечером 23 января. По данному факту провели досудебное расследование, которым установлено, что накануне подростки поссорились, а потом начали выяснять отношения с применением силы на спортивной площадке.

Сообщается, что другие две девушки снимали все это на телефон, а видеозапись распространили среди сверстников. После инцидента потерпевшая пошла домой, однако родителям ничего не рассказала.

"Потерпевшую 14-летнюю девушку допросили ювенальный прокурор и дознаватель в Центре защиты прав ребенка (по модели Барнахус) с участием специалиста – психолога. Других подростков допросили по методике "зеленой комнаты", – сообщили в прокуратуре.

Учитывая то, что подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратурой в Оболонский районный суд направлены ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера,

– говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что работниками ювенальной превенции на родителей девушек составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 184 КУоАП (уклонение родителей или лиц, которые их заменяют, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей), которые в настоящее время направлены для рассмотрения в Оболонский районный суд города Киева.