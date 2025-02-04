Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресслужби столичної прокуратури.

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Побиття неповнолітньої дівчини на Оболоні

Вказується, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому.

В прокуратурі вказали, що відео побиття неповнолітньої дівчини було опубліковано у соцмережах ввечері 23 січня. За вказаним фактом провели досудове розслідування, яким встановлено, що напередодні підлітки посварились, а потім почали з’ясовувати стосунки із застосуванням сили на спортивному майданчику.

Повідомляється, що інші дві дівчини знімали все це на телефон, а відеозапис розповсюдили серед однолітків. Після інциденту потерпіла пішла додому, проте батькам нічого не розповіла.

"Потерпілу 14-річну дівчину допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) за участі спеціаліста – психолога. Інших підлітків допитано за методикою "зеленої кімнати", – повідомили в прокуратурі.

Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру,

– ідеться в повідомленні.

Крім того, вказується, що працівниками ювенальної превенції на батьків дівчат складені адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей), які на даний час скеровано для розгляду до Оболонського районного суду міста Києва.