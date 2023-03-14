Сбитие американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности РФ

Россияне 14 марта повредили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Дрон совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В Белом доме и НАТО прокомментировали этот инцидент. Все, что известно о сбитии американского дрона россиянами, читайте в материале 24 Канала.

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Российский Су-27 повредил пропеллер американского дрона

В небе над Черным морем 14 марта исчез американский беспилотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранил российский истребитель Су-27, после чего он упал в море к западу от временно оккупированного Крыма.

Европейское Командование Вооруженных Сил США сообщило, что MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо.

"Приблизительно в 7 утра один из российских самолетов Су-27 врезался в винт MQ-9, из-за чего силам США пришлось потопить MQ-9 в международных водах", – говорится в сообщении.

Американские военные отметили, что данный инцидент демонстрирует "некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм российской стороны".

Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. На самом деле это опасное и непрофессиональное действие россиян едва не привело к краху обоих самолетов,

– сказал генерал ВВС США Джеймс Хекер.

В военно-воздушных силах США уточнили, что истребитель Су-27 врезался в винт беспилотника, в результате чего дрон разбился. По словам Хекера, самолеты США и союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве. Россиян призвали себя вести "профессионально и безопасно".

Что известно о MQ-9 Reaper Это дистанционно управляемый беспилотник, который используется для наблюдения, разведки или атак. Несмотря на то, что такой дрон можно оснастить ракетами, упавший беспилотник был исключительно разведывательным. MQ-9 Reaper часто появлялся в Черном море или у границ с Украиной, чтобы следить за ситуацией на Восточном фланге НАТО.

Реакция Белого дома и НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что об этом инциденте уже проинформировали президента США Джозефа Байдена. По его словам, хотя были и другие подобные перехваты, этот случай заслуживает внимания, ведь он был "опасным и непрофессиональным" и привел к падению американского беспилотника.

Поэтому оно (событие – 24 Канал) – уникально в этом отношении,

– отметил пресс-секретарь Белого дома.

Кирби добавил, что Государственный департамент США сообщит российским чиновникам о своей обеспокоенности этой ситуацией.

Высший военный командующий Североатлантическим альянсом, генерал Кристофер Каволи проинформировал все 30 стран-членов НАТО о сбитии беспилотника MQ-9 Reaper над международными водами. Американские военные осудили этот инцидент как "безрассудный".

Россияне, как всегда, придумывают сказки

В связи со сбитием беспилотника, США вызвали в Госдепартамент российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

В России сразу же начали врать и оправдываться. Мол, дрон "летел в направлении российской границы".

В минобороны страны-террориста заявили, что полет американского беспилотника якобы совершался с отключенными транспондерами и нарушением границ района режима использования воздушного пространства.

"В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", – заявили в ведомстве.

Оккупанты также настаивают на том, что их истребители не применяли бортовое вооружение против MQ-9 Reaper, не вступали с ним в контакт и "благополучно вернулись на аэродром". Учитывая "правдивость" заявлений минобороны России, можно констатировать, что в небе над Черным морем, вероятнее всего, все произошло точно наоборот.

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В результате столкновения с дроном российский самолет мог повредиться

По информации Sky News, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, перехват дронов не редкость, однако "такой тип поведения является досадным и опасным". Он описывает действия российских пилотов как "опасные и непрофессиональные".

Я думаю, что действия говорят сами за себя,

– заметил пресс-секретарь.

Райдер добавил, что российский Су-27, который задел пропеллер беспилотника, скорее всего, был поврежден. Операторы дрона были вынуждены разбить его после столкновения, поскольку повреждение пропеллера MQ-9 сделало его неуправляемым.

На вопрос, пролетал ли беспилотник возле Украины, он ответил, что дрон был "далеко от любой территории" нашего государства. В то же время, он отказался комментировать операции по возвращению MQ-9 Reaper. По словам представителя Пентагона, 2 Су-27 летели вместе с беспилотником около 40 минут.