В посольстве заявили, что стоит проверять информацию и только после этого распространять.
Смотрите также В очередях более 2 тысяч грузовиков: поляки блокируют все 6 направлений на границе с Украиной
Что официально говорят о машинах для ВСУ
В Посольстве Украины в Польше объяснили, что украинские СМИ опубликовали информацию о том, что польские протестующие якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.
Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Польши в стране, откуда осуществлялась их доставка. В настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ,
– заявили в посольстве.
Там призвали проверять информацию, чтобы не допустить формирования общественного мнения на ложных фактах.
Смотрите также Вышла за пределы и экономики, и морали, – Зеленский о ситуации на границе с Польшей
Что происходит на границе
- 9 февраля польские фермеры начали бастовать на украино-польской границе. Они выступают против европейской аграрной политики, в частности, против внедрения "зеленого порядка", то есть ряда экологических и климатических требований и за поддержку животноводства.
- По состоянию на 3 марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что в Польше на въезд в Украину ждут более 2400 грузовиков.
- По словам Демченко, заблокированными остаются все 6 направлений на границе. Кроме того, Украине известно о по меньшей мере 4 случаях выбрасывания зерна польскими протестующими. Наш премьер Денис Шмыгаль заверил, что первые нарушители уже предстали перед судом.