В посольстве заявили, что стоит проверять информацию и только после этого распространять.

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Что официально говорят о машинах для ВСУ

В Посольстве Украины в Польше объяснили, что украинские СМИ опубликовали информацию о том, что польские протестующие якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.

Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Польши в стране, откуда осуществлялась их доставка. В настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ,

– заявили в посольстве.

Там призвали проверять информацию, чтобы не допустить формирования общественного мнения на ложных фактах.

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Что происходит на границе