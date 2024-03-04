У посольстві заявили, що варто перевіряти інформацію і тільки після цього поширювати.
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Що офіційно кажуть про машини для ЗСУ
У Посольстві України у Польщі пояснили, що українські ЗМІ опублікували інформацію про те, що польські протестувальники начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.
Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Польщі в країні, звідки здійснювалося їх доставлення. На даний час автомобілі вже знаходяться на території України. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ,
– заявили у посольстві.
Там закликали перевіряти інформацію, щоб не допустити формування суспільної думки на неправдивих фактах.
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Що відбувається на кордоні
- 9 лютого польські фермери почали страйкувати на україно-польському кордоні. Вони виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження "Зеленого договору", тобто низки екологічних і кліматичних вимог та за підтримку тваринництва.
- Станом на 3 березня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що у Польщі на в'їзд в Україну чекають понад 2400 вантажівок.
- За словами Демченка, заблокованими залишаються всі 6 напрямків на кордоні. Окрім того, Україні відомо про щонайменше 4 випадки викидання збіжжя польськими протестувальниками. Наш прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що перші порушники вже постали перед судом.