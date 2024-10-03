Жестоко бил ногами: жуткая история из Запорожья, как мужчина избил работницу бара

В сети сообщают, что в одном из баров Запорожья неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил работницу бара. Предварительно, у девушки диагностировали сотрясение мозга, много синяков и гематом по всему телу, а также перелом носа.

Согласно обнародованной информации, ситуация случилась 26 сентября в одном из заведений на бульваре Шевченко. Полиция Запорожской области уже отреагировала на этот инцидент.

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В Запорожье мужчина жестоко избил работницу бара

В одном из баров Запорожья мужчина жестоко избил работницу. По данным СМИ, девушка вызвала полицию, чтобы унять пьяную компанию. Однако в ответ на это один из мужчин набросился на нее и начал жестоко избивать. Он бил ее ногами и руками, в результате чего девушка получила сотрясение мозга, синяки и перелом.

Однако, как пишут в сети, полиция открыла дело только после того, как ситуация получила огласку. По словам девушки, в течение суток уголовное производство не было начато, несмотря на наличие видео с камер видеонаблюдения и заявление об избиении.

Сейчас в полиции сообщили, что внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство.

Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Потерпевшей выдали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы,

– говорится в сообщении правоохранителей.

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Нападающим оказался 28-летний местный житель. По состоянию на сейчас следствием решается вопрос о квалификации его противоправных действий с целью привлечения к уголовной ответственности. В то же время по факту несвоевременного реагирования сотрудников полиции на сообщение о преступлении назначена служебная проверка.