В Киеве на парковке подростки жестоко избили девушку: что говорят в полиции

В Деснянском районе города Киева произошла жестокая драка между несовершеннолетними. Правоохранители уже расследуют инцидент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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Полиция зарегистрировала информацию о драке

Так, информацию о драке между подростками на парковочной площадке одного из торговых центров района полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Сообщений или заявлений относительно указанного события в правоохранительные органы не поступало.

Поэтому правоохранители сразу зарегистрировали указанную информацию и по факту хулиганских действий начали уголовное производство,

– указывают в полиции.

Дело открыто по статье о хулиганстве, совершенное группой лиц. Сейчас инспекторы ювенальной превенции и следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, время когда оно произошло и его участников. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Отметим, что на опубликованном в столичных пабликах видео видно, как одна из девушек нападает на другую, обвиняя ее в оскорблении своей подруги.