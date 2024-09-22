В сети пишут о якобы избиении "языкового инспектора" в Ивано-Франковске: в СНБО отреагировали
Источник:Центр противодействия дезинформации
В соцсетях распространяют информацию, что в Ивано-Франковске якобы избили мужчину, который стал "языковым инспектором". В Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали.
Так, в ЦПД заявили, что информацию уже верифицировали в Главном управлении Нацполиции в Ивано-Франковской области. Сказали, правдива ли она.
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Избили ли "языкового инспектора" в Ивано-Франковске
За последнее время в Ивано-Франковске не было никаких сообщений о каких-либо преступлениях, совершенных на языковой почве.
Подобные фейки активно распространяет российская пропаганда для создания иллюзии раскола в украинском обществе вокруг языкового вопроса. Также стоит заметить, что инициатива о "языковых инспекторах" не работает, она лишь была озвучена на уровне идеи, чем воспользовалась роспропаганда,
– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Также призвали доверять только официальным источникам информации.
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