В сети пишут о якобы избиении "языкового инспектора" в Ивано-Франковске: в СНБО отреагировали

В соцсетях распространяют информацию, что в Ивано-Франковске якобы избили мужчину, который стал "языковым инспектором". В Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали.

Так, в ЦПД заявили, что информацию уже верифицировали в Главном управлении Нацполиции в Ивано-Франковской области. Сказали, правдива ли она.

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Избили ли "языкового инспектора" в Ивано-Франковске

За последнее время в Ивано-Франковске не было никаких сообщений о каких-либо преступлениях, совершенных на языковой почве.

Подобные фейки активно распространяет российская пропаганда для создания иллюзии раскола в украинском обществе вокруг языкового вопроса. Также стоит заметить, что инициатива о "языковых инспекторах" не работает, она лишь была озвучена на уровне идеи, чем воспользовалась роспропаганда,

– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Также призвали доверять только официальным источникам информации.

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Информация о якобы избиении "языкового инспектора" – фейк / Коллаж ЦПД