Они "уничтожали" и офицеров НАТО, – военный эксперт о лжи россиян относительно Patriot

На счету Воздушных сил ВСУ уже 7 сбитых ракет "Кинжал". России до сих пор сложно признать, что Украина развенчала миф об их "несбиваемых" ракетах.

Об этом 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что сбив "Кинжал" Вооруженные Силы Украины сильно пошатнули репутацию России и их "мощного оружия".

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Удар по репутации России

"Если бы Россия действительно уничтожала в Украине оружие, то мы бы уже должны остаться с палками и камнями. У нас уже не было бы ни сил, ни средств, ни оружия. Мы бы уже были в каменном веке", – сказал Мусиенко.

Прогресс Украины только растет. Несколько месяцев назад говорили, что "Кинжал" практически невозможно сбить в Украине средствами противовоздушной обороны. Однако мы видим очень хорошие результаты, потому что Украина получила мощные системы ПВО от западных партнеров.

Сейчас очень мощный и серьезный прогресс. России сложно признавать слабость своего "чудо-оружия", которого опасались даже США.

То есть были определенные опасения даже у наших партнеров. Я уже не говорю о других странах НАТО, опасавшихся того, что Россия перебросила ракеты "Кинжал" в Кролевецкую область (бывшая Калининградская область),

– добавил Мусиенко.

Сейчас развенчиваются мифы о непобедимом российском оружии. Сбивание "Кинжала" это серьезная репутационная потеря для России.

В мире уже увидели, что довольно часто то, что Россия выдает за свое чрезвычайно большое преимущество, может быть преодолено техническим преимуществом западных образцов вооружения.

"И, конечно, хороший сигнал для наших партнеров, что они на правильном пути в предоставлении нам ЗРК Patriot, SAMP/T, которые способны отлично отрабатывать по вражеским целям", – подчеркнул военный эксперт.

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Тотальная ложь россиян

Руководитель Центра военно-правовых исследований заявил, что российское командование не может без фантазий, поэтому россияне живут в тотальной лжи.

Несколько недель назад Россия заявила о том, что дважды успешно применяла "Кинжал".

Однажды они якобы нанесли удар где-то на Львовщине, хотя не было даже информации о воздушных тревогах. А второй – в Павлограде на Днепропетровщине. Несмотря на то, что никакой информации о прилетах не было,

– сообщил Мусиенко.

Российские пропагандистские СМИ, имеющие источники в минобороны России, написали, что во Львовской области уничтожен центр управления ВСУ и НАТО. В секретном бункере якобы готовили украинских и натовских офицеров к контрнаступлению.

Также росСМИ заявили, что при ударе по Павлограду якобы было уничтожено все командование украинских войск.

Украина сбила ракету "Кинжал": коротко