Первокурсницы остались без ног: майору объявили приговор за жуткое ДТП с курсантками

Шевченковский райсуд Киева 3 апреля вынес приговор в отношении майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного. Он в 2020 году в состоянии алкогольного опьянения сбил автомобилем трех первокурсниц.

Владимир Холодный признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой тяжкие телесные повреждения пострадавшим. Он проведет за решеткой 6 лет.

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Кроме заключения на 6 лет, суд:

запретил Владимиру Холодному управлять транспортными средствами на 3 года,

изменил меру пресечения — постановил взять майора под стражу,

удовлетворил иск военного госпиталя о взыскании с обвиняемого 249 тысяч гривен на лечение потерпевших, ведь в результате его действий у двух девушек ампутировали по одной ноге, а у третьей были переломы ног.

Ранее адвокат Холодного в суде сообщал, что за последние 2 года его клиент не мог устроиться на работу и не имел никакого дохода, чтобы помогать потерпевшим. Также он заверил, что майор признает свою вину в полном объеме. Сторона защиты пока определяется, подавать ли апелляцию.

Сторона обвинения требовала для майора максимального наказания – 8 лет заключения. По мнению прокурора, мягкое наказание негативно повлияет на отношение других водителей к правилам дорожного движения.

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