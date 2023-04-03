Первокурсницы остались без ног: майору объявили приговор за жуткое ДТП с курсантками
Источник:"Судебный репортер"
Шевченковский райсуд Киева 3 апреля вынес приговор в отношении майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного. Он в 2020 году в состоянии алкогольного опьянения сбил автомобилем трех первокурсниц.
Владимир Холодный признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой тяжкие телесные повреждения пострадавшим. Он проведет за решеткой 6 лет.
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Суд избрал наказание для Владимира Холодного
Кроме заключения на 6 лет, суд:
- запретил Владимиру Холодному управлять транспортными средствами на 3 года,
- изменил меру пресечения — постановил взять майора под стражу,
- удовлетворил иск военного госпиталя о взыскании с обвиняемого 249 тысяч гривен на лечение потерпевших, ведь в результате его действий у двух девушек ампутировали по одной ноге, а у третьей были переломы ног.
Ранее адвокат Холодного в суде сообщал, что за последние 2 года его клиент не мог устроиться на работу и не имел никакого дохода, чтобы помогать потерпевшим. Также он заверил, что майор признает свою вину в полном объеме. Сторона защиты пока определяется, подавать ли апелляцию.
Сторона обвинения требовала для майора максимального наказания – 8 лет заключения. По мнению прокурора, мягкое наказание негативно повлияет на отношение других водителей к правилам дорожного движения.
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Что известно о наезде на курсанток: коротко
- Три девушки 25 августа 2020 года находились возле административного здания на территории воинской части на улице Зоологической в Киеве.
- Пьяный майор на Toyota Prius начал пугать курсанток, направляя машину в их сторону. Девушки попытались забежать на лестницу, чтобы спастись от неадекватного мужчины, но он достал их и там.
- В результате аварии двум курсанткам ампутировали по ноге, в еще одной – сломаны обе.
- 46-летний военный Владимир Холодный был задержан. Полицейские подтвердили, что у него есть звание майора и он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- В крови виновника ДТП обнаружили 2,9 промилле алкоголя, что почти в 15 раз превышает норму.