Прокуратура Нидерландов не потребует в России экстрадиции Гиркина и других террористов
Источник:Прокуратура Нидерландов
Россия не выдает своих граждан, совершивших преступления. Поэтому Нидерланды не будут подавать запросы на экстрадицию террористов.
Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов. Кроме того, не будут подавать апелляцию на решение гаагского суда.
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"Прокуратура удовлетворена тем, что решение прояснило фактические обстоятельства, связанные с обстрелом самолета рейса MH17 17 июля 2014 года. Прокуратура также отмечает, что суд в целом согласился с доводами прокуроров как о доказательствах инкриминированных правонарушений, так и о наказании, которое должно быть назначено", – написали в ведомстве.
Преступники должны получить наказание
Гаагский суд 17 ноября признал эксофицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), российского генерала Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в убийстве 298 человек. Террористов приговорили к пожизненному заключению.
Россия не выдает своих граждан, поэтому экстрадиции преступников мы не будем просить. Но прокуратура Нидерландов приложит усилия для того, чтобы преступники Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание, – заверили в прокуратуре.
Приговор не будут обжаловать
Ведомство отметило, что не будет подавать апелляцию на приговор, поскольку решение суда прояснило для родственников погибших обстоятельства с убытком самолета 17 июля 2014 года.
"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, ведь тогда они оставались бы в неопределенности по результату уголовного дела. Нынешние суждения предлагают уверенность ближайших родственников по ряду важных вопросов", – добавили в прокуратуре.
Расследование по теракту на MH17: последние новости
- Россия заявила, что суд в Гааге был пристрастен, когда вынес приговор. Поэтому правительство Нидерландов вызвало посла оккупантов.
- В США считают, что, несмотря на приговор гаагского суда, будет много работы – привлечь к ответственности виновных не так просто. Госдеп подчеркнул, что приговор явился результатом огромной работы Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
- Оккупанты пытались сфальсифицировать доказательства сбивания самолета, поскольку Кремль финансировал боевиков.