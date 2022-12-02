Прокуратура Нидерландов не потребует в России экстрадиции Гиркина и других террористов

Россия не выдает своих граждан, совершивших преступления. Поэтому Нидерланды не будут подавать запросы на экстрадицию террористов.

Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов. Кроме того, не будут подавать апелляцию на решение гаагского суда.

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"Прокуратура удовлетворена тем, что решение прояснило фактические обстоятельства, связанные с обстрелом самолета рейса MH17 17 июля 2014 года. Прокуратура также отмечает, что суд в целом согласился с доводами прокуроров как о доказательствах инкриминированных правонарушений, так и о наказании, которое должно быть назначено", – написали в ведомстве.

Преступники должны получить наказание

Гаагский суд 17 ноября признал эксофицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), российского генерала Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в убийстве 298 человек. Террористов приговорили к пожизненному заключению.

Россия не выдает своих граждан, поэтому экстрадиции преступников мы не будем просить. Но прокуратура Нидерландов приложит усилия для того, чтобы преступники Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание, – заверили в прокуратуре.

Приговор не будут обжаловать

Ведомство отметило, что не будет подавать апелляцию на приговор, поскольку решение суда прояснило для родственников погибших обстоятельства с убытком самолета 17 июля 2014 года.

"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, ведь тогда они оставались бы в неопределенности по результату уголовного дела. Нынешние суждения предлагают уверенность ближайших родственников по ряду важных вопросов", – добавили в прокуратуре.

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