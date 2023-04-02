Военный, которого избили монахи УПЦ МП, попал в больницу, – СМИ

В Хмельницком 2 апреля священники УПЦ МП избили военного. Он попал в больницу.

После инцидента около 500 человек собралось на акцию под храмом Украинской православной церкви московского патриархата. В областной администрации призвали снизить градус напряжения, чтобы соответствующие службы могли разрешить конфликт.

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Защитник находится в больнице

Территория собора, где произошел инцидент, была закрыта. На входе стояли патрульные, а среди толпы находились десятки полицейских.

Также в церковь пришли 20 военных, в том числе бойцы 19 отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший защитник. Ветераны, которые служили вместе с пострадавшим, отметили, что сейчас он находится в городской больнице.

Следует отметить, что первым о сборе на акцию сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик. Именно он опубликовал видео из храма. Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат – проклятие Украины". На входе в собор повесили плакат с надписью "КГБ".

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