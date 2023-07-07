Закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной: офицеру, избившему пограничника, объявили подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру, избившему подчиненного на полигоне во Львовской области. Пострадавший военнослужащий уже перенес операцию.

Инцидент произошел вечером 24 июня 2023 года на полигоне в Великих Мостах во Львовской области. Об избиении пограничника Назара Матвиишина заявила его сестра Марта Матвиишин. По ее словам, избил ее брата капитан Иван Зазульчак.

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Офицеру сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований установило, что вечером 24 июня офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность под открытым небом и неподалеку от палатки. По данным ДБР, таким поступком офицер хотел:

научить подчиненного правилам поведения;

повысить свой авторитет среди военнослужащих.

В результате удара военный испытал закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Его прооперировали, солдат находится в больнице.

Офицеру доложено о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет,

– заверили в ДБР.

По их данным, уже подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый может выйти под залог в 200 тысяч

Сестра пострадавшего пограничника Марта Матвиишин написала, что 7 июля состоялся суд на основании ходатайства следователя и прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд удовлетворил ходатайство частично, определил Зазульчак Ивану Васильевичу возможность внести залог в размере 200 000 гривен. По состоянию на этот час (говорится ориентировочно в 23:20 7 июля – 24 Канал) подозреваемый в СИЗО, но он выйдет в понедельник…

– написала сестра Назара Матвиишина.

Она отметила, что дело рассматривалось в Лычаковском суде. Она шокирована решением суда и убеждена, что обвиняемый не должен иметь возможности ходить в часть, угрожать свидетелям и запугивать их.

Сестра пострадавшего уверяет, что будет продолжать бороться за справедливость.

Что известно об инциденте