Закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной: офицеру, избившему пограничника, объявили подозрение
Источник:ДБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру, избившему подчиненного на полигоне во Львовской области. Пострадавший военнослужащий уже перенес операцию.
Инцидент произошел вечером 24 июня 2023 года на полигоне в Великих Мостах во Львовской области. Об избиении пограничника Назара Матвиишина заявила его сестра Марта Матвиишин. По ее словам, избил ее брата капитан Иван Зазульчак.
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Офицеру сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований установило, что вечером 24 июня офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность под открытым небом и неподалеку от палатки. По данным ДБР, таким поступком офицер хотел:
- научить подчиненного правилам поведения;
- повысить свой авторитет среди военнослужащих.
В результате удара военный испытал закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Его прооперировали, солдат находится в больнице.
Офицеру доложено о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет,
– заверили в ДБР.
По их данным, уже подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемый может выйти под залог в 200 тысяч
Сестра пострадавшего пограничника Марта Матвиишин написала, что 7 июля состоялся суд на основании ходатайства следователя и прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд удовлетворил ходатайство частично, определил Зазульчак Ивану Васильевичу возможность внести залог в размере 200 000 гривен. По состоянию на этот час (говорится ориентировочно в 23:20 7 июля – 24 Канал) подозреваемый в СИЗО, но он выйдет в понедельник…
– написала сестра Назара Матвиишина.
Она отметила, что дело рассматривалось в Лычаковском суде. Она шокирована решением суда и убеждена, что обвиняемый не должен иметь возможности ходить в часть, угрожать свидетелям и запугивать их.
Сестра пострадавшего уверяет, что будет продолжать бороться за справедливость.
Что известно об инциденте
- Пограничник Назар Матвиишин попал во Львовский клинический госпиталь Госпогранслужбы 26 июня якобы из-за острого аппендицита.
- 30-летнего военнослужащего сразу отправили на операцию. Уже во время нее врачи обнаружили у мужчины закрытую тупую травму брюшной полости, сильные повреждения внутренних органов, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника. Из-за разрыва печени у бойца произошло внутреннее кровоизлияние.
- Сестра бойца, ушедшего на войну добровольцем и вернувшегося с фронта, написала заявление в правоохранительные органы. После этого сообщала, что брат рассказал – ему звонят из разных номеров, в том числе капитан Зазульчак и его друзья и говорят, чтобы она забрала заявление. Женщина пообещала, что не отступит.
- Уже 29 июня старший офицер пресс-службы Восточного регионального управления Госпогранслужбы Николай Ферин рассказал, что из-за избиений военнослужащего начато уголовное производство, также назначили служебную проверку