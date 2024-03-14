Хотел разыскать пропавшего на войне сына: новые детали нападения на работника ТЦК на Буковине

В Черновицкой области местные нанесли телесные повреждения работнику ТЦК обухом топора. Двое нападавших были взяты под стражу. Однако сейчас обнародовали новые детали дела.

Неприятный инцидент произошел днем 7 марта в селе Плоская возле КПП "Горлеча". Сначала водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. После человек, выполнив разворот, остановился и ударил обухом его в предплечье.

Смотрите также Переодевались в ТЦК и угрожали фронтом: в Киеве мошенники выманили у мужчины 1,7 миллиона

Просил отсрочку, чтобы разыскать сына

На видео, обнародованном в сети, было видно, как двое местных нападают на двух сотрудников ТЦК. Вскоре мужчин задержали, их обвинили по статье о хулиганстве с использованием холодного оружия.

Как выяснилось, нападающими являются двое братьев из села Плоска Селятинской общины Черновицкой области. Это 28-летний Борис Крашенинников, который сидел на лошади, и 43-летний Александр Крашенинников, который был за рулем "Нивы".

Журналистам удалось узнать от сестры нападавших – Марии Крашенинниковой, что между Александром и районным ТЦК был конфликт.

У Александра на фронте, на Купянском направлении, пропал без вести сын Сергей, это произошло семь месяцев назад. Сергей и его дед служат в подразделении Да Винчи. Александр не находит себе места из-за сына,

– рассказала женщина.

По ее словам, Александр хотел ехать в часть, где служит его сын, и искать его. Но для этого ему была нужна справка об отсрочке, чтобы он мог спокойно передвигаться.

Она заметила, что Александр трижды ходил в этот военкомат. Но каждый раз ему отказывали, военком говорил, чтобы он прошел медицинскую комиссию.

"Брат понимал, что его просто мобилизуют, а он хотел сначала отыскать Сергея. В третий раз он уже пришел, получил справку, и ему надо было поставить только печать. Когда он пошел в военкомат за печатью, его там держали два часа, избили, потом выгнали и ничего не дали. Сказали, чтобы сидел тихо, иначе его заберут, а до фронта он не доедет", – добавила Мария.

Что известно о ситуации с избиением: последние новости